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DİYARBAKIR'DA PKK'LI TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDI


Diyarbakır'da PKK'lı Teröristler Böyle Yakalandı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 10:30
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Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

MÜHİMMATLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el telsizi, bin bixi fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü 3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.

İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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