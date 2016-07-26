DİYARBAKIR'DA PKK'DAN HAİN SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristler, yapımı süren Silvan Barajının güvenliğini sağlayan askerlere roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.
Roketatar mermisinin askerlerin bulunduğu kulübeye isabet etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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