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DİYARBAKIR'DA PKK'DAN HAİN SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT


DİYARBAKIR'DA PKK'DAN HAİN SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT
Tarih : 26 Temmuz 2016, 10:58
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk'dan Hain Saldırı: 1 Asker Şehit(6/10)5


Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristler, yapımı süren Silvan Barajının güvenliğini sağlayan askerlere roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.



Roketatar mermisinin askerlerin bulunduğu kulübeye isabet etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.



Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.








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