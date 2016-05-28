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DİYARBAKIR'DA PKK OPERASYONU: 42 GÖZALTI


DİYARBAKIR'DA PKK OPERASYONU: 42 GÖZALTI
Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:26
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk Operasyonu: 42 Gözaltı(10/10)7


Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda son iki günde 42 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, kentte düzenlenen terör operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyon sonucunda 42 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Solmaz, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2014 ve 2015 yıllarında başlatılan 6 ayrı soruşturma kapsamında 42 şüpheli, polis ve jandarma görevlilerince gözaltına alınmış olup, kolluk işlemleri devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar devam etmekte olup, soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" dedi.








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