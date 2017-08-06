DİYARBAKIR'DA PKK İLE ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 KORUCU YARALI
Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır 3 korucu yaralandı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada biri ağır 3 korucu yaralandı.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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