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Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı
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Diyarbakır'da PKK İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı

DİYARBAKIR'DA PKK İLE ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 KORUCU YARALI

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır 3 korucu yaralandı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı(7/10)3

Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada biri ağır 3 korucu yaralandı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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