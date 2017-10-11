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Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu

DİYARBAKIR'DA PATLAMADA YARALANAN KORUCU, HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'da PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve 4 gündür tedavi gören korucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Tarih : 11 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu(9/10)5

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 güvenlik korucunun şehit olduğu patlamada yaralanan korucu tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

4 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Silvan ilçesi Dağcılar köyü sınırları içerisinde, 7 Ekim'de icra edilen operasyon sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik korucularının geçişi sırasında infilak etmişti. Patlamada, Onbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit olmuş, Murat Bartev ise yaralanmıştı. 4 gündür hastanede tedavisi süren Bartev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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