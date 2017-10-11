DİYARBAKIR'DA PATLAMADA YARALANAN KORUCU, HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'da PKK'lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve 4 gündür tedavi gören korucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 güvenlik korucunun şehit olduğu patlamada yaralanan korucu tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
4 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Silvan ilçesi Dağcılar köyü sınırları içerisinde, 7 Ekim'de icra edilen operasyon sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik korucularının geçişi sırasında infilak etmişti. Patlamada, Onbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit olmuş, Murat Bartev ise yaralanmıştı. 4 gündür hastanede tedavisi süren Bartev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Kaynak: haberinburada
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