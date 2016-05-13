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diyarbakır'da patlama

DİYARBAKIR'DA PATLAMA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu köyde yaşayanlar 12 köylünün kayıp olduğunu iddia etti.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 12:29
Puan Ver : Diyarbakır'da Patlama(9/10)8


Dürümlü Köyü Mezrası'nda dün saat 22.30 sıralarında patlama oldu. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.



Ölenlerden 3'ünün köylü olduğu tespit edildi. Ölen diğer kişinin ise kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.



İddiaya göre bombalı araç, teröristler tarafından şoförün yolu kaybetmesi sonucu köye götürüldü.



Durumdan şüphelenen köylüler, kamyondakilerle tartıştı. Ardından köylüler, takip ettikleri kamyonun yolunu kesti. Bu sırada patlama oldu








Etiketler: Diyarbakır  Da  Patlama    haber

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