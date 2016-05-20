O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DİYARBAKIR'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALI!


DİYARBAKIR'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALI!
Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:08
Puan Ver : Diyarbakır'da Patlama: 1 Çocuk Yaralı!(10/10)7


Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi 51. Sokak Yüksek Apartmanı'nın1. kat balkonunun alt kısmında patlama meydana geldi.



Patlamada yüzüne şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Resul Demir ambulansla kaldırıldığı Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



İnceleme yapan polis, olay yerinde havaifişek rampaları buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Bağlar ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir markete el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, markette hasar meydana geldi.



Saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Patlama  1  Çocuk  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER