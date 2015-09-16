

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Silvan İlçesi karayolu üzerinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün mühimmat deposunda bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte depoda yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.