Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

DİYARBAKIR'DA OKULDA SİLAHLA KAVGA!


DİYARBAKIR'DA OKULDA SİLAHLA KAVGA!
Tarih : 16 Nisan 2017, 14:42
Puan Ver : Diyarbakır'da Okulda Silahla Kavga!(6/10)10


Tartışma kavgaya döndü. Silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bakan Soylu Diyarbakır'daki olaya ilişkin açıklama yaptı.



İddiaya göre, Yabanardı köyünde halk oylaması dolayısıyla sandığın kurulduğu Yabanardı İlkokulunun önünde akraba oldukları bildirilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülrezzak (68), Şeyhmus (32) ve İdris Yıldız silahla vurularak yaralandı.



Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülrezzak ve Şeyhmus Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltına alındı.





 



 



 



kaynak:hurriyet






Etiketler: Diyarbakır  Da  Okulda  Silahla  Kavga    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER