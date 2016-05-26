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diyarbakır'da okula molotoflu saldırı

DİYARBAKIR'DA OKULA MOLOTOFLU SALDIRI

Diyarbakır'da yüzleri maskeli grup, bir okula molotofkokteylleri ile saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 16:45
Puan Ver : Diyarbakır'da Okula Molotoflu Saldırı(6/10)4


Olay, akşam saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde bulunan Mevlana Halit Ortaokulu'nda meydana geldi.



Yüzleri maskeli bir grup, daha önce hazırladıkları molotofkokteyllerini okula attı.



Alevler kısa sürede okul girişini kaplarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.



Okulda bulunan güvenlik görevlisi ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.



Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri de çevrede delil çalışması yaptı.



Polis, daha sonra saldırganların teşhisi için güvenlik kamerası kayıtlarına baktı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Okula  Molotoflu  Saldırı    haber

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