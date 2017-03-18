

HDP ve DBP'nin Diyarbakır'da organize edeceği nevruz kutlamalarına Diyarbakır Valiliği tarafından izin verildi. 21 Mart Salı günü Nevruz alanında HDP ve DBP'nin organize edeceği kutlamalara Diyarbakır Valiliği tarafından izin verildi.



11.00- 15.00 saatleri arasında izin verilen kutlamalarda, HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, birer konuşma yapacak. Valiliğin izin vermesinin ardından HDP ve DBP'liler bugünden itibaren Nevruz alanında hazırlıkları tamamlamak için çalışma başlattı.







kaynak:hürriyet