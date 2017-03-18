A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı!
15 Temmuz Şehidinin Babası: Bunlar Asılacak Yoksa ...
Mhp Lideri Bahçeli İlk Anayasa Mitinginde Konuşuyor
Hadise, Oynayacağı Reklam Filminden 2 Milyon Tl Alacak
Diyarbakır'da Nevruz Kararı Belli Oldu
Gerçekten Ekmek Zararlı, Lahmacun Yararlı Mı?
Kosgeb İçin Bankalara 3. Kez Çağrı!
Abd'den İngiliz Hükümetine Özür Yok
Ankara'da 3 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Göreve Başlıyor
Beşiktaş İle Antalyaspor 42. Randevuda
Evlilik Programlarının Sonu Geliyor
16 Nisan'dan Sonra İdam Talebinizin Gereği Yapılacak
Çin Malları İle İlgili Flaş Karar!
2 Kadın Doktorun Dedikodu Kavgası Karakolda Bitti!
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olmasını...
Beyoğlu'nda Yangın! Üç Çocuk Hayatını Kaybetti
İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale Geçilmez
Bylock'çu Askerlerle İlgili Karar Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de
İşte Ferrari'nin Yeni Gözdesi!

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KARARI BELLİ OLDU


DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KARARI BELLİ OLDU
Tarih : 18 Mart 2017, 14:20
Puan Ver : Diyarbakır'da Nevruz Kararı Belli Oldu(5/10)6


HDP ve DBP'nin Diyarbakır'da organize edeceği nevruz kutlamalarına Diyarbakır Valiliği tarafından izin verildi. 21 Mart Salı günü Nevruz alanında HDP ve DBP'nin organize edeceği kutlamalara Diyarbakır Valiliği tarafından izin verildi.



11.00- 15.00 saatleri arasında izin verilen kutlamalarda, HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, birer konuşma yapacak. Valiliğin izin vermesinin ardından HDP ve DBP'liler bugünden itibaren Nevruz alanında hazırlıkları tamamlamak için çalışma başlattı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Diyarbakır  Da  Nevruz  Kararı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER