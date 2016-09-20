

DİYARBAKIR'da Kocaköy İlçesi yakınlarında yol kontrolu yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından yol üzerinde bulunan menfeze yerleştirilmiş 12 çuval içinde yaklaşık 450 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit etti. Güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldıktan sonra patlayıcıyı imha etti