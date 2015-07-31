

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde de dün akşam İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Hani İlçesi'ne bağlı Seren Köyü yakınlarında, askeri konvoyun geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının uzaktan kumandayla patlamasıyla sonucu zırhlı kirpi adlı araç devrildi. Devrilen araç içindeki 3 asker hafif yaralandı.







Yaralı askerler ise bölgeye sevk edilen helikopterle Diyarbakır'daki Asker Hastanesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.