

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, bir grup terörist tarafından jandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgilere göre, Hani ilçesinde bulunan Topçular Jandarma Karakolu'na bugün saat 08.00 sıralarında bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.