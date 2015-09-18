DİYARBAKIR'DA KARAKOLA SALDIRI
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, bir grup terörist tarafından jandarma karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hani ilçesinde bulunan Topçular Jandarma Karakolu'na bugün saat 08.00 sıralarında bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar