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diyarbakır'da karakola bombalı saldırı

DİYARBAKIR'DA KARAKOLA BOMBALI SALDIRI

Son dakika Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Teknebaşı Jandarma Karakoluna bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan ya da yaralanan olmazken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:21
Puan Ver : Diyarbakır'da Karakola Bombalı Saldırı(6/10)5


Diyarbakır'da karakola bombalı saldırı gerçekleştirildi ve saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Patlamanın ardından ise güvenlik güçleri geniş çapta operasyon başlattı. İşte son dakika Diyarbakır haberleri.



Olay, saat 23.45 sıralarında, Hazro ilçesine yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Kavaklıboğaz köyüne bağlı Teknebaşı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teknebaşı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aracın, karakola yaklaşık 300 kilometre mesafede patlaması, olası bir faciayı önledi. Teröristler, aracın patlamasının ardından karakola uzun namlulu silahlarla ateş de açtı. Askerlerin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Patlama ve silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Bu çerçevede, ilçe merkezinden karakola takviye birlikler gönderildi.



Saldırının istihbaratı alınmış

Öte yandan, Hazro'da yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerine, teröristlerin bomba yüklü araçla saldırı yapabileceği istihbaratının alındığını ilişkin bilgilendirme yapıldığı ve bu yüzden ilçe genelinde olası bir duruma karşı güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Diyarbakır  Da  Karakola  Bombalı  Saldırı    haber

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