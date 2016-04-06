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DİYARBAKIR'DA KALLEŞ SALDIRI: 1 ŞEHİT


DİYARBAKIR'DA KALLEŞ SALDIRI: 1 ŞEHİT
Tarih : 06 Nisan 2016, 11:27
Puan Ver : Diyarbakır'da Kalleş Saldırı: 1 Şehit(4.5/10)6


Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir uzman çavuş şehit düştü. Alınan bilgiye göre, Tepe beldesindeki evinden görev yaptığı Tepe Jandarma Karakoluna gitmek üzere otomobiliyle hareket eden uzman çavuşa, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahla ateş açıldı. Uzman çavuş, olay yerinde şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.








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