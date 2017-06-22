

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu tespit edilen çok sayıda iş adamı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine polis, kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 iş adamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.







Soruşturma çerçevesinde bazı iş adamlarının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.







kaynak:sabah