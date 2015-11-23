

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Konak, Tekel ve Mescit mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü 5 Kasım günü PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Komiser Yardımcısı Enis Kırımlı, vurularak ağır yaralandı.







PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşle ağır yaralandığı belirtilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Enis Kırımlı, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit oldu.







Şehit Komiser Yardımcısı Enis Kırımlı, bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderilecek.







ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT







Öte yandan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askerden 1'i şehit oldu.







Edinilen bilgiye göre, Lice'deki operasyondan dönen askerleri taşıyan aracın Sur ilçe girişinde devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan 3 askerden 1'i tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.







Şehidin naaşı, bugün Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.







Kazada yaralanan ve Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı diğer 2 askerin tedavisi ise sürüyor.







Lice'deki operasyondan dönen askerleri taşıyan aracın Sur ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilmesi sonucu dün 3 asker yaralanmıştı.