

Roket mermileri boş araziye düşerken, saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.







DÖRT MERMİ ATTILAR



Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Diyarbakır Havalimanı VİP bölümündeki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Atılan 4 roket mermisi, boş araziye düştü. Patlamada, şarapnel parçaları nedeniyle havalimanının bazı camları kırıldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.







HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK UÇUŞLARA KAPATILDI







Havalimanına giden yolları kesen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bu arada, havalimanında bulunan yolcular ile personel terminal içine alındı. Geçici olarak havalimanı uçuşlara kapataldı. İncelemelerin ardından havalimanından rutin uçuşlara devam edildiği öğrenildi.







HAVALİMANINA SALDIRIYI DÜZENLEYEN PKK'LILARA OPERASYON