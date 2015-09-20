O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Diyarbakır'da hainler polise saldırdı! 1 polis yaralı

DİYARBAKIR'DA HAİNLER POLİSE SALDIRDI! 1 POLİS YARALI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen YDG-H üyesi teröristlerin mahallelere güvenlik kuvvetlerinin girişini önlemek için kazdıkları hendeklere müdahale eden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru kolundan hafif yaralandı.

Tarih : 20 Eylül 2015, 12:59
Puan Ver : Diyarbakır'da Hainler Polise Saldırdı! 1 Polis Yaralı(10/10)7


Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi teröristlerin mahallelere güvenlik kuvvetlerinin girişini önlemek için kazdıkları hendeklere müdahale eden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru kolundan hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde YDG-H'lı teröristler tarafından kazılan hendeklere müdahale etmek üzere dün operasyon başlatıldı. Operasyonda görevlendirilen polis memurları, mahalle aralarında kazılan hendekleri kapatma çalışması başlattı. Güvenlik kuvvetlerinin mahalleye girişini engellemek için hendek kazıp, barikatlar kuran YDG-H'lı teröristler, operasyon düzenleyen polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ateşte 1 polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Hainler  Polise  Saldırdı  1  Polis  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER