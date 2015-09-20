Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen YDG-H üyesi teröristlerin mahallelere güvenlik kuvvetlerinin girişini önlemek için kazdıkları hendeklere müdahale eden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru kolundan hafif yaralandı.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi teröristlerin mahallelere güvenlik kuvvetlerinin girişini önlemek için kazdıkları hendeklere müdahale eden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru kolundan hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde YDG-H'lı teröristler tarafından kazılan hendeklere müdahale etmek üzere dün operasyon başlatıldı. Operasyonda görevlendirilen polis memurları, mahalle aralarında kazılan hendekleri kapatma çalışması başlattı. Güvenlik kuvvetlerinin mahalleye girişini engellemek için hendek kazıp, barikatlar kuran YDG-H'lı teröristler, operasyon düzenleyen polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ateşte 1 polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı.