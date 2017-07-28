DİYARBAKIR'DA HAİN TUZAK! ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA OLDU
Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI
Olay, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Teröristler tarafından Kurşunlu Köyü Jandarma Karakolu'na yaklaşık bir kilometre mesafede yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Can kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevkiyatı yapılarak, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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