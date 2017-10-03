Diyarbakır'da bir ilkokulun arka bahçesinde öğrencilerin bulduğu parça ve basınç tesirli el yapımı patlayıcı, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir İlçesi Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulunun arka bahçesinde sabah okula gelen öğrenciler, el yapımı patlayıcı buldu.

OKUL BOŞALTILDI

Öğrencilerin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, okul yönetimi polisi aradı. İhbarın ardından okula gelen polis, öğrencilerin tahliyesini sağlayarak, çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bomba imha uzmanı ekipleri kameraların görüş alanı dışında kalan yerde bulunan el yapımı patlayıcıyı incelemeye aldı.

PARÇA VE BASINÇ TESİRLİ

Bomba uzmanı ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası EYP etkisiz hale getirildi. Yapılan ilk incelemede EYP'nin parça ve basınç tesirli olduğu belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada