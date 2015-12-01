

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında 6 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.







Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda bulunan mahalledeki yatılı Kuran kursunda yangın çıktı.