DİYARBAKIR'DA FACİA: 6 ÇOCUK YANARAK ÖLDÜ
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında 6 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda bulunan mahalledeki yatılı Kuran kursunda yangın çıktı.
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