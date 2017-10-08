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DİYARBAKIR'DA EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 2 KORUCU ŞEHİT, 1 YARALI


Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Korucu Şehit, 1 Yaralı
Tarih : 08 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Diyarbakır'da El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Korucu Şehit, 1 Yaralı(10/10)6

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesine bağlı Dağcılar Köyü'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya bir güvenlik korucusunun temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 korucunun şehit olduğunu, bir korucunun yaralandığını duyurdu.

"TERÖRİSTLERLE MÜCADELE, AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Silvan İlçesi Dağcılar Köyü mülki sınırları mücavirinde, Jandarma Komando Timleri ile birlikte operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Timinde görevli İhsan GÜR'ün 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında teröristlerce döşenen Mayın/EYP'ye temas etmesi sonucunda; Onbaşılar Köyü nüfusuna kayıtlı İhsan GÜR ve Cevat BİLGİÇ isimli 2 kahraman Güvenlik Korucusu olay yerinde şehit olmuş, Murat BARTEV isimli 1 kahraman Güvenlik Korucusu ise vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman Güvenlik Korucularımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı Güvenlik Korucumuza acil şifalar dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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