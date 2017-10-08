DİYARBAKIR'DA DOĞUM HASTANESİNDE YANGIN! HASTANE BOŞALTILDI
Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocukları Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.
BAZI BÖLÜMLER DUMAN ALTINDA KALDI
Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu üzerindeki hastanenin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla binanın bazı bölümleri duman altında kaldı.
HASTALAR VE HASTANE PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ
Zamanında müdahaleyle yangını söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için binadaki hasta, hasta yakınları ile personel tahliye edildi.
Bazı hastalar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere naklediliyor.
Kaynak: haberinburada
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