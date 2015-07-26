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diyarbakır'da çöp konteynerinde patlama

DİYARBAKIR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE PATLAMA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 12:39
Puan Ver : Diyarbakır'da Çöp Konteynerinde Patlama(9/10)11


Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yüzleri maskeli bir grubun güvenlik güçlerine el yapımı bomba ve havai fişekli saldırıda bulunduğu, grubun yapılan müdahale sonucu dağıtıldığı belirtildi.



Çeşme Meydanı'ndaki çöp konteynerinde ise saat 00.50'de patlamanın meydan geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Çöp konteynerinin tamamen parçalandığı patlama alanında incelemelerini yapan bomba imha ekibi, çok sayıda metal parça tespit etti. Ayrıca, olaylarda kullanılan ve demir profil içerisine hazırlanmış 20 patlamış boru tipi el yapımı bomba ile 2 patlamamış boru tipi bomba, gerekli incelemeler için uzman ekip tarafından muhafaza altına alındı."



Patlama nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.








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