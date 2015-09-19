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DİYARBAKIR'DA ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜNE SALDIRI


Diyarbakır'da Çevik Kuvvet Müdürlüğüne saldırı
Tarih : 19 Eylül 2015, 23:37
Puan Ver : Diyarbakır'da Çevik Kuvvet Müdürlüğüne Saldırı(9/10)8



Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Emek caddesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne, saat 20.40 sıralarında, bir grup terörist tarafından el yapımı bomba ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin, nöbet kulübesini hedef aldığı saldırıya, polis anında karşılık verdi. Bunun üzerine kısa süreli çatışma yaşanırken, saldırganlar ara sokaklara girerek, kaçtı.


 


Çatışmanın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis gönderildi. Bir grup polis, yolu çift yönlü trafiğe kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ara sokaklara zırhlı araçlarla giren polisler de, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.








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