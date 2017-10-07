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Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
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DİYARBAKIR'DA CELAL TALABANİ İÇİN YAS EVİ AÇILDI!


Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
Tarih : 07 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!(7/10)3

3 Ekim'de hayatını kaybeden eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani için Diyarbakır'da taziye evi açıldı. Duvara asılan ve altında Kürtçe "Mam (Amca) Celal Talabi / Kürtler onu unutmayacak" yazılı olan Celal Talabani posteri dikkat çekti.

DEBEŞAN'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani 3 Ekim günü Berlin'de hayatını kaybetti. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani için dün Süleymaniye Havaalanı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Debeşan bölgesinde toprağa verilen Celal Talabani için Diyarbakır'da yas evi açıldı.

AHMET TÜRK VE KANAAT ÖNDERLERİ TAZİYE EVİNE GELDİ

Bağlar ilçesinde bulunan Temiranlılar Yas Evi'nde açılan taziyeye çok sayıda vatandaş gelip, dua okudu. Celal Talabani'nin posterinin asıldığı taziye evinin bugün ve yarın açık kalacağı öğrenildi. Taziye evine Ahmet Türk'ün yanısıra bölgede söz sahibi kanaat önderleri de geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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