Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan ve daha önceki çatışmada zarar gören 4 ayaklı minare önünde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bir grup avukat ile birlikte açıklama yaptı.



Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan ve daha önceki çatışmada zarar gören 4 ayaklı minare önünde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bir grup avukat ile birlikte açıklama yaptı. Açıklamanın ardından saat 11.00 sıralarında çevreden silah ve çatışma sesleri duyuldu. İnceleme yapan heyetin ve onları koruyan polislerin çapraz ateş altında kaldıkları görüldü. İHA'ya göre Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi çatışmada hayatını kaybederken, 1 polis şehit oldu. 3 polis de yaralandı.







Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.