DİYARBAKIR'DA ÇATIŞMA ÇIKTI!
Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin cadde ve sokaklara kazdığı hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmaya giden polis ekiplerine teröristlerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Mahalle aralarında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışmalar devam ederken, helikopterler uçuş yaptı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar