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diyarbakır'da camiden sonra okullar yanıyor

DİYARBAKIR'DA CAMİDEN SONRA OKULLAR YANIYOR

Diyarbakır'da tarihi Kurşunlu Camii'nden sonra dün de 4 okul PKK'lı teröristlerce yakıldı. Yangına çatışmalar nedeniyle müdahale edilemedi. Dünkü çatışmalarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : Diyarbakır'da Camiden Sonra Okullar Yanıyor(9/10)9


Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı 7'nci gününe giren Sur ilçesinde tarihi Kurşunlu Camii'nin büyük bölümünün tahrip edilmesinin ardından dün de 4 okulda PKK'lı teröristlerce yangın çıkarıldı.



Sur ilçesinde PKK'lılar tarafından Melik Ahmet Caddesi'nde seyir halindeki polis zırhlı aracına önceki gece roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet ettiği zırhlı araçta 1'i ağır 4 polis yaralandı. Çatışma nedeniyle ambulanslar, yaralı polisleri almak için operasyon bölgesine bir süre giremedi. Yaralı polislerden 3'ü emniyet araçlarıyla hastanelere kaldırılırken,bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından, çatışma bölgesine girebilen ambulans, diğer yaralı polisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürdü.



İlçede çatışmalar devam ederken, boş durumdaki dört okulda PKK'lı teröristlerce yangın çıkarıldı. Cumhuriyet İlkokulu önceki akşam yanarken, dün Süleyman Nazif, Mardinkapı İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu yandı. Yangınlara müdahale etmek isteyen itfaye ekipleri çatışmanın ortasında kalırken, geri çekilmek zorunda kaldı. Yangına müdahale etmek isteyen ekipler de yola teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar olduğu bilgisi üzerinde bölgeden ayrıldı. Polis yetkilileri, okullardaki yangınları PKK'lıların çıkardığını, üç okulun kullanılamaz hale geldiğini söyledi.








Etiketler: Diyarbakır  Da  Camiden  Sonra  Okullar  Yanıyor    haber

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