DİYARBAKIR'DA BÜYÜK PATLAMA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çınar ilçe girişindeki trafik merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sivillerin de yaralandığı şiddetli patlama, 30 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinde hissedildi. Son dakika haberleri geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz...
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