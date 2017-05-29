Fenerbahçe Bayrağı Köprüye Yeniden Asıldı
İran Dışışleri Bakanlığı'ndan Flaş Türkiye Açıklaması!
Diyarbakır'da 4 İlçede Terör Operasyonu
Rakka'da 48 Saatte 70 Sivil Öldü!
Ygs'ye Kol Saati İle Giren Öğrenci Hakkında Karar!
Borsa Haftaya Yükselişle Başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesinde Grev Kararı!
Cavcav'dan Transfer Açıklaması
Bu Mahallenin Muhtarı Soyadı Gibi Hamarat
Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç'a Dava Açtı
Diyarbakır'da Büyük Operasyon
Dikkat! Size De Tip-2 Diyabet Teşhisi Konulmuş İse...
Nusret, 2 Milyon Dolara Zorlu Center Residence'dan Ev Aldı
Satış İhalesine Kimse Katılmadı
Ab İle İlişkilerde 'yeni Dönem'!
Kanser Mücadelesine Sanat Motivasyonu
Acil Serviste Dehşet!
Numan Kurtulmuş'tan Ohal Komisyonu Açıklaması
Suriyeli Aşiretler, Pyd'ye Karşı Harekete Geçiyor
Ab'den Flaş Türkiye Açıklaması

DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON


DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON
Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:15
Puan Ver : Diyarbakır'da Büyük Operasyon(8/10)6


Diyarbakır Valiliği' nin Dicle, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köyde dün akşam ilan ettiği sokağa çıkma yasağından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında kırsalda arazi arama tarafama faaliyeti sürerken ilçe ve köylere giden yolların üzerine güvenlik noktaları oluşturuldu. Bölgede insansız hava araçları da operasyona destek veriyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Diyarbakır  Da  Büyük  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER