DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON
Diyarbakır Valiliği' nin Dicle, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 59 köyde dün akşam ilan ettiği sokağa çıkma yasağından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında kırsalda arazi arama tarafama faaliyeti sürerken ilçe ve köylere giden yolların üzerine güvenlik noktaları oluşturuldu. Bölgede insansız hava araçları da operasyona destek veriyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar