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DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRI.. BAŞBAKAN ŞEHİT SAYISINI AÇIKLADI


DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRI.. BAŞBAKAN ŞEHİT SAYISINI AÇIKLADI
Tarih : 04 Kasım 2016, 14:14
Puan Ver : Diyarbakır'da Bombalı Saldırı.. Başbakan Şehit Sayısını Açıkladı(9/10)9


Diyarbakır'daki saldırıdan bir son dakika haberi… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da emniyete düzenlenen bombalı saldırıda 2'si polis 8 kişinin şehit olduğunu, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.








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