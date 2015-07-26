

Diyarbakır Lice'de askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü araç patlatılarak gerçekleştirilen saldırıda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.











Genelkurmay Başkanlığından, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık köyü yol ayrımında bölücü terör örgütü tarafından bomba yüklü araç ve aynı noktada yere döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, bir astsubay ve uzman jandarma çavuşun şehit olduğu, bir jandarma astsubay ile 2 uzman jandarma çavuş ve bir jandarma uzman onbaşının yaralandığı ve bölgede geniş çaplı operasyonlara başlandığı bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün 22.30 sıralarında, bir grup terörist tarafından Diyarbakır-Bingöl karayolunun Kayacık köyü yol ayrımında kesildiği ve üç aracın yakıldığı ihbarı üzerine, olay yerine önce iki jandarma özel harekat timi, takviye kuvveti olarak da dört jandarma komando timinin, altı zırhlı kobra aracıyla sevk edildiği belirtildi.







Açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Unsurlarımız olay yerine geldiği sırada, bölücü terör örgütünce önceden haince bir şekilde planlanmış bomba yüklü bir araç ile aynı noktada yere döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP), bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından patlatılması sonucu, bir zırhlı kobra aracı devrilmiş, müteakiben unsurlarımız teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla yoğun ateş altına alınmıştır.







EYP patlatılması sonucu devrilen ve hasar gören zırhlı kobra aracında bulunan kahraman bir astsubayımız ve bir uzman jandarma çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma astsubay ile iki uzman jandarma çavuş ve bir jandarma uzman onbaşı yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlara başlanmıştır.







Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize taziye ve sabırlar diler, yaralılara da acil şifalar temenni ederiz."







Diyarbakır Valiliği'nden açıklama







Diyarbakır Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.







Açıklamada, vatandaşların seyahat özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak amacıyla, saat 22.30 sıralarında Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi yol ayrımında teröristlerce yakılan ateşe müdahalede bulunmak için olay yerine giden jandarma ekibine saldırı düzenlendiği belirtildi.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Olay yerine giden jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında teröristlerce bomba yüklü araç patlatılarak saldırıda bulunulmuştur. Menfur saldırı sonucunda 2 personelimiz şehit olmuş, 4 personelimiz yaralanmıştır."







Açıklamada, hain saldırının faillerinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı vurgulandı.







Saldırıda yaralanan 4 güvenlik görevlisinin tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor.







Polis merkezine saldırı







Öte yandan Diyarbakır Bağlar'da polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.







İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine uzun namlulu silahla ateş açıldığı belirtildi.







Olayda, güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine saldırganların kaçtığı bildirildi.







Açıklamada, herhangi bir yaralanmanın olmadığı, silahlı saldırıyla ilgili saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.



