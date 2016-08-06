

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinde PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonun bilançosu verildi.







Valilik, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi ve bölgedeki yerleşim yerlerinde işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması, örgüte finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu ekim alanlarının imha edilmesi amacıyla Lice, Hazro ve Hani ilçelerinde 1 Ağustos'ta başlayan operasyonların 5 Ağustos'ta başarıyla tamamlandığı belirtildi.