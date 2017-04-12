Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir iş birlikçinin yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, bunları gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla dün saat 20.00'den itibaren "Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.











kaynak:Sabah