DİYARBAKIR'DA BİR GÜN ÖNCE BOŞALTILAN 40 YILLIK BİNA ÇÖKTÜ!
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Binanın, yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.
Diyarbakır büyük bir facianın eşiğinden döndü. 40 yıllık bir apartmanın sadece bir gün önce boşaltılmış olmasıyla onlarca kişi kurtuldu.
ÇÖKME TEHLİKESİ DÜŞÜNÜLEREK TAHLİYE EDİLDİ
Yenişehir Belediyesi Zabıta ekiplerince dün gece saatlerinde çökme riski bulunduğu gerekçesiyle 40 yaşındaki 4 katlı Gökdağ Apartmanı ile olası çökme durumunda zarar vereceği düşünülen çevresindeki 6 katlı Girne ve 5 katlı Fidan apartmanları tahliye edildi.
4 KATLI BİNA GECE SAATLERİNDE YERLE BİR OLDU
Vatandaşlar eşyalarını almadan evlerinden ayrılırken, binanın etrafına şerit çekildi. 9 daireli bina, bu akşam saatlerinde çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, zabıta, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
GÖÇÜK ALTINDA KİMSE YOK
İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada birilerinin bulunma ihtimaline karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada göçük altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu apartmanların yanında bulunan Nur Apartmanı da olası bir duruma karşı boşaltıldı.
EVİ ÇÖKEN AİLELER EŞYALARI İÇİN AĞLADI
Polis, çevrede toplanan vatandaşları diğer binaların olası yıkılması riski nedeniyle dağıttı. Olay yerine gelen Gökdağ Apartmanı sakinleri ise binaların yıkılması ve eşyalarının göçük altında kalması nedeniyle gözyaşı döktü.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan, binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından toz bulutlarının yükseldiği ve çevredeki vatandaşların birbirlerini itfaiyeye haber verilmesi konusunda uyardığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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