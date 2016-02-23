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DİYARBAKIR'DA BAŞHEKİME SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI


DİYARBAKIR'DA BAŞHEKİME SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI
Tarih : 23 Şubat 2016, 11:24
Puan Ver : Diyarbakır'da Başhekime Silahlı Saldırı: 4 Yaralı(9/10)6


Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şenol Gedik'in içinde olduğu araç silahlı saldırıya uğradı. Başhekim Gedik, saldırıda yara almazken şoförü A.K. ile hastane bahçesinde bulunan vatandaşlardan M.Y., Y.T. ve B.Y. yaralandı. İki kişi olduğu belirtilen saldırganlar ise kaçtı.



Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şenol Gedik'e işe geldiği sırada içinde bulunduğu araç silahlı saldırıya uğradı. Gedik, şoför ve korumasıyla birlikte hastane bahçesine girip, başhekimlik bölümü önünde indiği sırada iki kişi olduğu belirtilen kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar, başhekimin içinde olduğu otomobili çapraz ataşe tuttu. 15 ele yakın ateş ettiği belirtilen saldırganlar olay yerinden kaçtı.



Saldırıda başhekim Gedik'in şoförü A.K. ile hastane bahçesinde duran M.Y., Y.T. ve B.Y. isimli 3 vatandaş yaralandı. Kurşunlardan biri aracın ön camına isabet ettiği görüldü. Saldırıyı düzenleyen kişilerin, hastane çevresindeki büfeleri işleten kişiler olduğu iddia edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.








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