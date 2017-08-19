DİYARBAKIR'DA ATATÜRK ANITI'NA ÇEKİÇLİ SALDIRI
Diyarbakır Şeyh Sait Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na elindeki çekiçle vuran sakallı saldırgan gözaltına alındı. Atatürk heykeli tahrip olurken, saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.
Diyarbakır'da Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na elinde çekiçle saldıran 30 yaşındaki İbrahim Yeşil'e, hemen yakındaki uygulama noktasında bulunan polisler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alınırken, Atatürk heykelinin kol ve göğüs bölgesinin çekiç darbeleriyle hasar gördüğü belirlendi.
ELİNDEKİ ÇEKİÇLE ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRDI
Kentin merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan Ulu Önder Atatürk'ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta saat 14.30'da elinde çekiçle sakallı bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki çekiçle Atatürk'ün heykeline vurmaya başladı.UYGULAMADAKİ POLİSLER FARKEDİP GÖZALTINA ALDI
Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı, Şeyh Sait Meydanı köşesindeki uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırganın 30 yaşında İbrahim Yeşil olduğu açıklandı.
ATATÜRK HEYKELİ TAHRİP OLDU
Polisler olay yerinde yaptığı incelemede Atatürk Anıtı'ndaki heykelin göğüs ve kol bölümlerinin çekiç darbeleriyle tahrip olduğu saptandı.AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Emniyet Müdürlüğü'nü götürülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen saldırgan İbrahim Yeşil'in sorgusu sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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