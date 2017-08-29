Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.

YARALILAR VAR

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, olay yerinde yaralıların olduğu belirtiliyor. Patlama, Kirpi tipi askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. İl Jandarma Komutanı da olay yerine gitti.

(Ayrıntılar gelecek...)

Kaynak: haberinburada