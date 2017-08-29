DİYARBAKIR'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.
YARALILAR VAR
Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, olay yerinde yaralıların olduğu belirtiliyor. Patlama, Kirpi tipi askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. İl Jandarma Komutanı da olay yerine gitti.
(Ayrıntılar gelecek...)
Kaynak: haberinburada
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