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Diyarbakır'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Meydana Geldi

DİYARBAKIR'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Diyarbakır'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Meydana Geldi(7/10)3

Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.

YARALILAR VAR

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, olay yerinde yaralıların olduğu belirtiliyor. Patlama, Kirpi tipi askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. İl Jandarma Komutanı da olay yerine gitti.

(Ayrıntılar gelecek...)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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