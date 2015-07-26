DİYARBAKIR'DA ASKERİ ARACA SALDIRI: 2 ŞEHİT
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası Arıklı Köyü yol ayrımında kesildiğini ihbarına giden askeri konvoyun geçişi sırasında, park halindeki patlayıcı yüklenmiş otomobil patlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası Arıklı Köyü yol ayrımında kesildiğini ihbarına giden askeri konvoyun geçişi sırasında, park halindeki patlayıcı yüklenmiş otomobil patlatıldı.
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