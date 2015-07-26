

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Diyarbakır-Bingöl karayolunun Fis Ovası Arıklı Köyü yol ayrımında kesildiğini ihbarına giden askeri konvoyun geçişi sırasında, park halindeki patlayıcı yüklenmiş otomobil patlatıldı.