DİYARBAKIR'DA ASKERE HAİN TUZAK! 2 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu bir binbaşı ve uzman çavuş şehit oldu.
OPERASYONA GİDEN BİRLİĞİ HEDEF ALDILAR
Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nişanlısını Motora Binmeye 1 Yılda İkna Etti, İlk Binişte Kaza Geçirdi
- Hainler Bombalanacak Noktaları Harita Üzerinden Tek Tek İşaretlemiş
- Tarihin En Büyük Güneş Tutulmasına Tanık Olmak İçin Nefesler Tutuldu!
- Ağrı'da Köylüler Korkudan Dışarıya Bile Çıkamıyor
- Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar