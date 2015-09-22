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DİYARBAKIR'DA AİLE BOYU CİNNET: 3 ÖLÜ


DİYARBAKIR'DA AİLE BOYU CİNNET: 3 ÖLÜ
Tarih : 22 Eylül 2015, 14:38
Puan Ver : Diyarbakır'da Aile Boyu Cinnet: 3 Ölü(8/10)7


İddiaya göre olay şöyle gelişti: Anne Adalet Toprak kendisinden alışveriş yapmak üzere bayram harçlığı isteyen iki kızıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü.



Cinnet getiren anne Toprak evdeki pompalı tüfekle iki kızına ateş açtı. Silahlı saldırıda 18 yaşındaki Havva ile 20 yaşındaki Kevser Toprak olay yerinde can verdi.



Anne Adalet Toprak silah sesleri üzerine eve giren baba Sadık Toprak'a da ateş açtı. Silahın tutukluk yapması üzerine baba Toprak anne Adalet Toprak'ı bıçaklayarak öldürdü.








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