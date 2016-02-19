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DİYARBAKIR'DA 500 KİLO PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ


DİYARBAKIR'DA 500 KİLO PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 19 Şubat 2016, 15:02
Puan Ver : Diyarbakır'da 500 Kilo Patlayıcı Yüklü Araç Ele Geçirildi(6/10)3


Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından son günlerde meydana gelen terör olayları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetleri icra ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında,   Yokuşlu Mahallesi istikametinden Dicle İlçesi istikametine doğru seyir halinde olan bir araç kontrol noktasına yaklaşık 200 metre mesafede yavaşlamış ve aracın içerisinden iki erkek şahıs inerek devriye unsurlarına ateş açmışlardır. Açılan ateşe devriye unsurlarınca anında karşılık verilmiş ve yaşanan sıcak temas sonrasında kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs aracı olay yerinde bırakarak ormanlık alana doğru kaçmışlardır. Müteakiben Dicle İlçesi girişinde patlayıcı madde yüklü araca öncü ve artçılık yaptığı değerlendirilen 2 araç yakalanmış ve araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.








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