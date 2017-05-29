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diyarbakır'da 4 ilçede terör operasyonu

DİYARBAKIR'DA 4 İLÇEDE TERÖR OPERASYONU

Diyarbakır'da Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerinde 59 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:53
Puan Ver : Diyarbakır'da 4 İlçede Terör Operasyonu(10/10)10


Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Dicle ve Kocaköy ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla müşterek operasyon düzenlendi.



İlçelerde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen örgüt mensuplarını ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla 59 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatıldı.



Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu; Hazro'ya bağlı Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik; Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik, Dicle'ye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kayıköy ve Kırkpınar köyleri ile mezralarında vatandaşların zarar görmemesi amacıyla dün saat 18.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günün ilk ışıklarıyla günlerdir hazırlıkları yapılan operasyon başladı.



 



kaynak:sabah








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