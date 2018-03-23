DİYARBAKIR'DA 3 KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALINDI
Diyarbakır'da, 3 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni açığa alındı.
Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, 3 kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., açığa alındı.
ÖĞRENCİLER DURUMU REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y., iddiaya göre 3 kız öğrencisini taciz etti. Olay, öğrencilerin durumu Rehberlik öğretmenine anlatması ile ortaya çıktı. Rehberlik öğretmeninin tutanak tutup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi üzerine E.Y., açığa alındı.
ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Hakkında soruşturma da başlatılan E.Y., bugün okula gelen polis tarafından gözaltına alındı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenin Emniyetteki işlemleri devam ederken, taciz edildikleri iddia edilen öğrencilerin de psikolog, avukat ve savcı nezaretinde Çocuk İzleme Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiği de belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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