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diyarbakır'da 25 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'DA 25 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'da Lice, Hani, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ardından PKK'nın kırsal kesimdeki sığınak ve geçiş bölgelerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Tarih : 21 Haziran 2016, 11:52
Puan Ver : Diyarbakır'da 25 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı(9/10)8


Diyarbakır'ın Lice, Hani, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 25 köyde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Silvan ilçeleri kırsalında bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, operasyonun icra edileceği alan Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik, Erginköy, Elmadere, Oyuklu, Kutlu, Türeli, Hani ilçesine bağlı olan Yukarıturalı, Akçayurt, Kaledibi, Damlatepe, Silvan ilçesine bağlı olan Üçbasamak, Çaldere, Keklikdere, Görentepe, Bayırdüzü, Dağcılar ve Dolaplıdere, Kulp ilçesine bağlı Taşköprü, Temren, Bakırköy ve Demirli ile Hazro ilçesine bağlı, Ülgen, Mutluca ve Bayırdüzü köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 21 Haziran 2016 Salı günü 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır."








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