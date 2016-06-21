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diyarbakır'da 25 köyde sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'DA 25 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 25 köyde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:35
Puan Ver : Diyarbakır'da 25 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı(8/10)8


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgedeki bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek için Lice, Hani, Silvan ve Hazro ilçelerinin kırsal kesiminde operasyon düzenleneceği belirtilerek, bu ilçelerde toplam 21 köyde bugün saat 05.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildiği açıklandı.



Diyarbakır Valiliği, 4 ilçedeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyetlerde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Lice İlçesine bağlı Şenlik, Birlik, Erginköy, Elmadere, Oyuklu, Kutlu, Türeli, Hani İlçesi'nin Yukarıturalı, Akçayurt, Kaledibi, Damlatepe, Silvan İlçesi'nin Üçbasamak, Çaldere, Keklikdere, Görentepe, Bayırdüzü, Dağcılar ve Dolaplıdere, Kulp İlçesi'nin Taşköprü, Temren, Bakırköy ve Demirli ile Hazro İlçesi'ne bağlı, Ülgen, Mutluca ve Bayırdüzü köylerinde bugün saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, sivil halkın can ve mal güvenlikleri yönünden zarar görmemesi için yasağı uymasının önem arz ettiği, yasağın bitiş tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.



GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BAŞLATILDI



Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı ilan edilen köylerde güvenlik güçleri PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için dün akşamdan itibaren geniş kamsamlı operasyon başlattı. Operasyon bölgelerinde Diyarbakır'daki birliklerden zırhlı araçlar ile profesyonel birlikler sevk edildi. Hava destekli operasyonda PKK'lıların bulunduğu alanlar ateş altına alınırken, operasyonlar kapsamlı sürdürülüyor.








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