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DİYARBAKIR'DA 2 TON 840 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ


DİYARBAKIR'DA 2 TON 840 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 19 Nisan 2017, 12:39
Puan Ver : Diyarbakır'da 2 Ton 840 Kilo Esrar Ele Geçirildi(7/10)4


DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 gün içerisinde yaptığı 2 ayrı operasyonda, 2 ton 840 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, son 10 gün içerisinde yapılan operasyonda da 91 bin 925 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezinde kaçak kazı yapan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.








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