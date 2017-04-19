

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 gün içerisinde yaptığı 2 ayrı operasyonda, 2 ton 840 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, son 10 gün içerisinde yapılan operasyonda da 91 bin 925 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca kent merkezinde kaçak kazı yapan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.